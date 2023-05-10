Зеленский может пойти на переговоры с РФ, чтобы сохранить лицо – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на начало переговорного процесса в Россией с целью сохранить лицо. Об этом говорится в материале автора Джозефа Боско для The Hill.

"Вполне возможно, что Зеленский готов предложить Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица", – следует из статьи.

Как пояснил автор, подобное развитие событий предполагает сохранение за Россией части территорий, а вопрос Крыма "не подлежит обсуждению для обеих сторон".

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться в конце 2023 года. По его словам, важную роль в урегулировании украинского конфликта играет Китай. Он считает, что после включения КНР в происходящее "все встанет на свои места".

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