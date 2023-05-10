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Угроза неонацистского террора выросла в Европе на фоне возвращения боевиков с Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на журналиста-расследователя портала Grayzone Кита Кларенберга.

Обозреватель обратил внимание, что множество французских неонацистов принимают участие в вооруженном конфликте на Украине.

"Неонацистская террористическая угроза растет по мере того, как украинские боевики попадают в тюрьму во Франции", – заметил Кларенберг.

Журналист рассказал, что среди арестованных есть те, кто был ранее отстранен от службы из-за неонацистских взглядов. Также он напомнил о задержании пяти членов неонацистской группировки в Италии, которые поддерживают контакты с боевиками "Азова" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация).

"Неонацисты принесут с собой боевой опыт, а во многих случаях и элитную западную военную подготовку. Высококачественное оружие и боеприпасы будут в изобилии доступны на черном рынке из-за массовых поставок оружия в Киев в ходе конфликта", – резюмировал Кларенберг.

Ранее Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины, не скрывая, чьими наследниками они являются, наносят на форму шевроны СС и используют названия нацистских формирований. Он добавил, что среди украинских военных популярны шевроны Das Reich, "Мертвая голова", "Галичина", которые использовали отряды СС, а на украинскую боевую технику наносятся опознавательные знаки Вермахта.

По его словам, для Запада не имеет значения, кого использовать в борьбе против России, он не гнушается ни террористами, ни неонацистами.



Путин заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится