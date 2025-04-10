США призвали Россию освободить американского наемника Хаббарда

Фото: 123RF/mermolenko

Американские власти призывают РФ освободить из заключения гражданина США Стефана Хаббарда, который был осужден в России за наемничество. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

"Призываю Россию освободить Стефана Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года", – приводит РИА Новости слова Брюс.

Столичный суд в октябре прошлого года приговорил американского пенсионера Стефана Хаббарда к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима за то, что он был наемником и воевал в рядах ВСУ.

По версии суда, еще в феврале 2022 года пенсионер заключил контракт с территориальным батальоном харьковского Изюма. Там он прошел обучение и до апреля 2022 года принимал участие в конфликте, пока не был задержан российскими военными.

Американец признал свою вину в преступлении в конце сентября 2024 года. Уточнялось, что за свою службу в рядах ВСУ он получал не менее 1 тысячи долларов в месяц.