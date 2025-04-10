РБК: кастеты, отмычки и "автогрязь" могут запретить к продаже в РФ

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Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете продажи товаров, созданных для нарушения законодательства. Документ отправили на отзыв в правительство, сообщает РБК.

Парламентарии предлагают дополнить КоАП новой статьей – "Продажа товаров, предназначенных для нарушения законодательства". Речь идет о товарах, которые могут быть использованы лишь для какого-либо нарушения закона.

По этой статье граждан предлагается штрафовать на сумму от 1 до 2 тысяч рублей, должностных лиц – от 2 до 3 тысяч рублей, юрлиц – от 10 до 30 тысяч рублей. Кроме того, правоохранители смогут конфисковать все предметы правонарушения.

При этом под действие статьи не подпадут товары, продажа которых уже запрещена или ограничена статьей 14.2 КоАП ("Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена").

Депутаты также привели несколько примеров товаров, предназначенных лишь для нарушения законодательства. Одним из таких товаров является так называемая "автогрязь" – искусственная грязь, которую используют для того, чтобы скрыть автомобильные номера от камер.

"Законопроект обещает сделать жизнь честных водителей чуть проще, а нарушителей – сложнее. Ну и, конечно, это сигнал: государство следит за тем, что продается, чтобы держать сомнительный рынок в узде", – заявил автор законопроекта, депутат Дмитрий Гусев.

Помимо "автогрязи", к подобным товарам также отнесли, например, отмычки, кастеты и чехлы на банки для маскировки алкоголя.

В Госдуму уже вносили законопроект о запрете продажи устройств, при помощи которых автомобилисты могут скрывать номера транспорта. Как отмечали депутаты, такие водители ощущают свою безнаказанность и могут нарушать ПДД, что, в свою очередь, угрожает другим автомобилистам.

Помимо этого, депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете продажи детям пневматического оружия. Согласно инициативе, продавать также нельзя будет страйкбольные винтовки, револьверы и пистолеты. Исключениями будут изделия с дульной энергией менее 0,5 джоуля.