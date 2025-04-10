Трамп рассчитывает на встречу с Путиным

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает "в какой-то момент" встретиться с Владимиром Путиным. Так он ответил на вопрос журналистов о возможной встрече с российским лидером в Саудовской Аравии.

"Посмотрим. Мы должны дойти до этого", – приводит ТАСС слова президента США.

Ближайшая встреча представителей РФ и США пройдет в Турции 10 апреля. Это будет второй раунд консультаций по нормализации функционирования работы дипломатических представительств, указывали в российском МИД.

В Госдепе США добавили, что политические вопросы или вопросы безопасности, а также тема урегулирования конфликта на Украине обсуждаться не будут.