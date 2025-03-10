The Sun: в Киеве переименуют два кафе, названных в честь Трампа

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/TRUMP

Два кафе в центре Киева, названные в честь американского лидера Дональда Трампа, переименуют на фоне решения США прекратить поставки оружия на Украину, сообщает RT со ссылкой на The Sun.

Речь идет о Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station. Такое решение было принято владельцем точек. С кафе уже сняли вывески, а в соцсетях их бренд поменял название на Frank.

"Сейчас не лучшее время называться Трампом на Украине", – заявил один из посетителей по имени Евгений.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказывал, что украинский конфликт находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не способны продолжать боевые действия бесконечно.

При этом Москва расценивает высказывания Вашингтона как "в целом обнадеживающие", добавлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. В частности, Трамп ранее сам признал, что одной из первопричин конфликта стало расширение НАТО и попытки "втягивания" Украины в организацию.

