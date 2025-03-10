Трамп осадил репортера WP после слов о "неуважении" со стороны Путина

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Президент США Дональд Трамп отверг слова репортера Washington Post о том, Владимир Путин нанесением ударов по Украине якобы продемонстрировал неуважение в адрес американского президента, передает РИА Новости.

Журналист задал главе Белого дома вопрос о том, не являются ли неуважением к Трампу авиаудары ВС РФ по Украине после приостановки помощи от США.

Трампа подобный вопрос возмутил, и он вместо ответа уточнил, в каком издании работает журналист. Когда репортер ответил, что представляет газету The Washington Post, президент США заявил, что это издание "в значительной степени лишилось доверия".

Ранее Трамп заявил о возможном усилении санкций против России до достижения урегулирования по Украине. По его словам, он размышляет об этом, "основываясь на том факте, что Россия абсолютно разносит Украину на поле боя".

При этом американский лидер отмечал, что верит в намерение Путина достичь мира. По словам главы Белого дома, дела с Москвой идут хорошо, при этом Вашингтону сложнее взаимодействовать с Киевом.