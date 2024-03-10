В Киеве нарушили этику дипломатии, объявив о назначении Залужного на должность посла – СМИ

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Власти Украины нарушили дипломатическую этику, объявив о назначении экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана – запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Такое заявление нарушает дипломатическую этику, все написанные и неписаные правила дипломатии", – говорится в заявлении издания.

Как отмечают СМИ, из-за разногласий между Зеленским и Залужным страдают их рабочие отношения. При этом украинские журналисты отмечают, что в конце концов Великобритания поймет, что в такой ситуации донести до Зеленского свою позицию через посла Залужного будет бесполезно. Ведь экс-главком не имеет ни малейшего представления о том, что такое посольство и работа посла.

В четверг, 7 марта, стало известно, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный станет послом Украины в Великобритании.

Позднее Зеленский заявил, что Залужный сам попросил направить его на дипломатическую работу. Президент Украины подчеркнул, что союз Киева и Великобритании должен только укрепляться.