Экс-нардеп Рады назвал награждение Залужного Героем Украины брошенной вдогонку костью

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не проявил себя как политический деятель. Об этом РИА Новости заявил участник международного общественного движения "Другая Украина", бывший народный депутат Верховной рады V–VII созывов Владимир Олейник.

По его словам, в политике нужно "иметь хребет как у мужчины, чтобы голова в штаны не падала". Олейник в Залужном увидел слабость. Свое звание Героя Украины, по мнению политика, Залужный принял, как кость, брошенную ему вдогонку, поблагодарив.

Он добавил, что политика можно уничтожить или физически, или заставить его молчать.

Залужного отправили в отставку с поста главкома ВСУ 8 февраля. На его должность назначен Александр Сырский, ранее командующий сухопутными войсками Украины.

Позже экс-главком занял пост посла Украины в Великобритании. Со слов украинского президента Владимира Зеленского, Залужный сам попросил отправить его на работу дипломата. Зеленский считает, что союз Киева и Лондона должен становиться крепче.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины