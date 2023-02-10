В СЧП отреагировали на признание ООН подлинности видео с расстрелом военнопленных

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Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) поприветствовал тот факт, что в ООН признали подлинность видео, на котором ВСУ расстреливают российских военнопленных.

"Совет приветствует объективную реакцию на конкретную ситуацию и вновь призывает международные структуры повлиять на Киев и не попустительствовать вопиющим нарушениям норм международного права", – говорится в телеграм-канале СПЧ.

Ранее в Сети появилось видео с расстрелом, предположительно, трех российских военнопленных. На кадрах видно, как говорящий по-украински солдат спрашивает у лежащего на земле военнослужащего, из какого тот подразделения. Не получив ответа, солдат выстрелил в мужчину. При этом неподалеку от него лежали еще два человека.

После появления видео в СК РФ организовали расследование. Следователи намерены установить обстоятельства произошедшего и дать этому уголовно-правовую оценку.

В пятницу, 10 февраля, в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека назвали видеозапись с расстрелом российских военнопленных солдатами ВСУ подлинной.

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