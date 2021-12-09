В Крым прибыла делегация Белоруссии

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Белорусская делегация прибыла в Крым для участия в седьмом Международном гуманитарном Ливадийском форуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу общественной организации "Белорусы Крыма" Романа Чегринца.

"В ее составе (находятся. – Прим. ред.) пять человек. Сегодня они посетят в Ялте могилу белорусского поэта Максима Богдановича, а завтра примут участие в заседании Ливадийского форума", – рассказал Чегринец.

Уточнятся, что в Симферополь прибыли политолог Алексей Дзермант, председатель оргкомитета белорусской партии "Союз" Сергей Лущ, член Конституционной комиссии Александр Шпаковский, а также зампредседателя общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько и аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

20 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума в 2014 году. Он также озвучил желание посетить полуостров.

В Кремле слова белорусского лидера назвали важными для РФ, а также добавили, что в подходящее время главы двух государств смогут вместе посетить Крым.

