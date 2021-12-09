Политолог отреагировал на предложение Бжезинского отключить Россию от SWIFT

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Заявление экс-заместителя помощника министра обороны США Яна Бжезинского о необходимости отключения России от SWIFT не содержит ничего нового, Вашингтон регулярно озвучивает подобные угрозы последние пять лет, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Об этом сообщает RT.
"Я припоминаю как минимум три обострения за это время в умах американских экспертов и политиков, когда раздавались соответствующие заявления. Нам уже не привыкать к этому, это стандартная русофобская риторика", – сказал он.
По словам Шаповалова, такие заявления должны использоваться в качестве стимула для построения в России системы, которая могла бы обеспечить ей абсолютную защиту от любых подобных угроз. Эксперт отметил, что Москва уже делает усилия в данном направлении, однако их необходимо довести до конца.
"Подобные заявления не свидетельствуют о готовности американских элит к диалогу в полной мере. То, что мы наблюдем, – это очередная информационная атака на Россию, которая включает в себя шантаж, угрозы давления, которые должны продемонстрировать всему в миру, кто в доме хозяин", – подытожил Шаповалов.
Ранее бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский заявил, что Россию нужно отключить на несколько дней от SWIFT в качестве предупредительного удара. Также Бжезинский предложил задержать платежи за газ и нефть.
До этого в сенате конгресса США сообщили, что, если Россия вторгнется на Украину, санкции в отношении нее будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы. В частности, в Вашингтоне заявили, что суверенный долг России заблокируют, а также страну отключат от платежной системы SWIFT.
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