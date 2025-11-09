Фото: ТАСС/EPA/DANIEL IRUNGU

Президент Кении Уильям Руто в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским попросил его освободить всех кенийцев, которые оказались в плену ВСУ. Об этом он сообщил в соцсети X.

По словам Руто, Зеленский откликнулся на его просьбу. Глава Кении также выразил обеспокоенность по поводу насильственной вербовки кенийцев на Украине для участия в боевых действиях.

"Мы выразили обеспокоенность по поводу молодых кенийцев, которые были незаконно завербованы для участия в войне на Украине, и договорились повысить осведомленность об опасностях таких предприятий", – сообщил Руто.

Ранее сообщалось, что во время приезда актрисы Анджелины Джоли в подконтрольный Киеву Херсон сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали одного из сопровождавших актрисы. Им оказался офицер запаса, у которого не было оснований для отсрочки.

По информации СМИ, Джоли пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы мужчину отпустили, но в итоге задержанного не удалось освободить. Утверждалось, что он уже готовится к военной службе по мобилизации.

Спустя время выяснилось, что задержанный водитель оказался тренером по боевому самбо из Елизаветграда (украинское название – Кропивницкий). Со слов брата мужчины, он не был охранником, а был в составе сопровождения в статусе волонтера.