Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о найденном у президента США Джо Байдена документе о поражении Киева.

Кулеба рассказал, что перед началом российской спецоперации он обнаружил на столе у американского президента документ, в котором было четко написано о "гибели Украины".

"И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?" – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Мария Захарова заявила, что ради самосохранения президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на любые жертвы: торговлю природными богатствами страны, "утилизацию" остатков населения и прочее.

При этом атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, Бердянск и Курскую область демонстрируют всю террористическую сущность режима Зеленского, подчеркнула дипломат.