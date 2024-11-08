Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что конфликт с РФ невозможно было предотвратить

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Конфликт Киева с Москвой было невозможно предотвратить, лишь отсрочить немного во времени. Таким мнением поделился с украинскими СМИ бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "Газета.ру".

По мнению экс-министра, западные страны недостаточно помогли Украине перед началом конфликта, несмотря на то что Киев требовал от Запада превентивных действий против России. Однако украинской стороне отказали из-за опасений эскалации, отметил Кулеба.

Между тем лидеры Евросоюза на саммите в Будапеште продлили миссию по подготовке Вооруженных сил Украины на два года с бюджетом 409 миллионов евро.

Кроме того, в конце августа текущего года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что военная помощь ЕС Киеву достигла 43,5 миллиарда евро. По его словам, если также учитывать помощь в гражданской сфере, то итоговые цифры превысят 100 миллиардов евро.