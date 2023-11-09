Слова израильского министра могут говорить о наличии у страны ядерного оружия – МИД РФ

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Слова министра по делам Иерусалима и наследию Амихайя Элияху о том, что одним из вариантов развития конфликта может быть сброс атомной бомбы на Газу, могут подтверждать наличие у Израиля ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, указано на сайте МИД.

"Подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. <...> Оправданий для подобных заявлений нет и не может быть, тем более с учетом того, что они исходят от официального лица государства, которое позиционирует себя и провозглашается коллективным Западом единственной демократией на Ближнем Востоке", – отметила она.

Также дипломат подчеркнула, что такие высказывания не только подтверждают наличие ядерного оружия у Израиля, но еще и демонстрируют готовность его применения в неадекватных сценариях.

"Это серьезнейший повод задуматься, куда может завести экстремистски настроенных представителей Израиля осознание своей вседозволенности в условиях практически неограниченного покровительства со стороны Запада", – добавила она.

Также представитель МИД назвала актуальным и неотложным вопрос о создании свободной от оружия массового уничтожения зоны на Ближнем Востоке. По ее словам, этот процесс затормаживается именно представителями Израиля при поддержке США.

Ранее Захарова заявляла, что слова израильского министра про сброс атомной бомбы на Газу вызывают вопросы. После этого израильский посол в Москве Александр Бен Цви был проинформирован о том, что высказывания, которые позволяют себе официальные представители Израиля в отношении России, являются недопустимыми.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. Согласно последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

Из-за израильских бомбардировок число погибших в секторе Газа выросло до 10,5 тысячи человек.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ



