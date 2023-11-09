Число погибших журналистов из-за конфликта в Израиле увеличилось до 39

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Число погибших журналистов и сотрудников СМИ с начала эскалации палестино-израильского конфликта достигло 39 человек. Об этом заявил на своем сайте Комитет защиты журналистов (CPJ).

Как сообщили в комитете, в число погибших входят 34 гражданина Палестины, четыре – Израиля и еще один является представителем Ливана. Кроме того, там уточнили, что не менее восьми журналистов получили ранения, а еще три числятся пропавшими без вести.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что около 1,5 миллиона жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои жилища, а более 700 тысяч укрылись в неконтролируемых убежищах. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе брифинга отметил, что с начала эскалации 7 октября палестино-израильского конфликта погибло рекордное число журналистов.

Также с начала обострения конфликта погибло больше всего сотрудников ООН, чем в любой другой период в истории международной организации. Речь идет о работниках ООН, специализирующихся на оказании помощи, уточнил Гутерриш.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

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