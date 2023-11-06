В ООН заявили, что в секторе Газа были вынуждены покинуть дома 1,5 млн жителей

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Около 1,5 миллиона жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои жилища, а более 700 тысяч укрылись в неконтролируемых убежищах, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

По его словам, 150 таких объектов уже переполнены. Также в Газе по-прежнему отключено электричество.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе брифинга сказал, что с начала эскалации 7 октября палестино-израильского конфликта погибло рекордное число журналистов.

"По сообщениям, больше журналистов погибли за четыре недели, чем это было в любом конфликте как минимум за последние три десятилетия", – сказал он.

Также с начала обострения конфликта погибло больше всего сотрудников ООН, чем в любой другой период в истории международной организации. Речь идет о работниках ООН, специализирующихся на оказании помощи, уточнил Гутерриш.

До этого Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ отмечало, что число погибших сотрудников выросло до 88 человек.

Кроме того, генсек ООН призвал прекратить эскалацию под угрозой расширения конфликта на Ближнем Востоке.

"Я сохраняю глубокую озабоченность растущим насилием и расширением конфликта. Нельзя забывать об опасности того, что он может перекинуться на более широкую часть региона", – сказал он.

До этого стало известно, что боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву. Согласно сообщению, это стало ответом на убийство мирных жителей.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

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