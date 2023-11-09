Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Фото: телеграм-канал "Главное в Херсоне и области"

Взрыв услышали жители Днепропетровска. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ряд изданий заявили о взрыве, который произошел во время воздушной тревоги.

До этого на Украине сообщили об ударе по судоремонтному заводу в районе Одессы.

29 октября несколько взрывов было слышно в подконтрольном Украине городе Херсон. Незадолго до этого украинские СМИ также сообщали о взрывах в Хмельницкой области. По словам замглавы местной администрации Сергея Тюрина, в регионе работали системы ПВО.



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