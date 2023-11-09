09 ноября, 10:11Политика
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Фото: телеграм-канал "Главное в Херсоне и области"
Взрыв услышали жители Днепропетровска. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Ряд изданий заявили о взрыве, который произошел во время воздушной тревоги.
До этого на Украине сообщили об ударе по судоремонтному заводу в районе Одессы.
29 октября несколько взрывов было слышно в подконтрольном Украине городе Херсон. Незадолго до этого украинские СМИ также сообщали о взрывах в Хмельницкой области. По словам замглавы местной администрации Сергея Тюрина, в регионе работали системы ПВО.
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