В Пентагоне подтвердили, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 у побережья Йемена

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Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper был сбит хуситами около побережья Йемена. Об этом сообщил представитель Пентагона.

"Мы можем подтвердить, что американский военный дистанционно пилотируемый летательный аппарат MQ-9 был сбит у побережья Йемена силами хуситов", – приводит его слова РИА Новости.

Представитель оборонного ведомства США подчеркнул, что сейчас расследованием инцидента занимается Центральное командование американских вооруженных сил, в зону ответственности которого входит Ближний Восток.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD и зенитные ракетные комплексы Patriot. Кроме того, США ранее направили на Ближний Восток авианосец USS Gerald R. Ford и авианосец USS Dwight D. Eisenhower, а также восемь кораблей сопровождения.

Помимо прочего, в зону оперативной ответственности Центрального командования была отправлена и атомная подводная лодка класса "Огайо".

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