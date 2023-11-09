01:58Политика
В Пентагоне подтвердили, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 у побережья Йемена
Фото: 123RF/aapsky
Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper был сбит хуситами около побережья Йемена. Об этом сообщил представитель Пентагона.
"Мы можем подтвердить, что американский военный дистанционно пилотируемый летательный аппарат MQ-9 был сбит у побережья Йемена силами хуситов", – приводит его слова РИА Новости.
Представитель оборонного ведомства США подчеркнул, что сейчас расследованием инцидента занимается Центральное командование американских вооруженных сил, в зону ответственности которого входит Ближний Восток.
Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD и зенитные ракетные комплексы Patriot. Кроме того, США ранее направили на Ближний Восток авианосец USS Gerald R. Ford и авианосец USS Dwight D. Eisenhower, а также восемь кораблей сопровождения.
Помимо прочего, в зону оперативной ответственности Центрального командования была отправлена и атомная подводная лодка класса "Огайо".
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