Атомная подводная лодка США класса "Огайо" прибыла на Ближний Восток

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Стратегическая американская атомная подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону оперативной ответственности Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США. Об этом сообщает РИА Новости.

"Подводная лодка класса Огайо прибыла в зону ответственности Центрального командования США", – указано в заявлении CENTCOM.

Зона ответственности Центрального командования включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию. Ранее в Пентагоне также заявляли, что отправляют на Ближний Восток дополнительно 300 военнослужащих.

До этого стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD и зенитные ракетные комплексы Patriot. Кроме того, США ранее направили на Ближний Восток авианосец USS Gerald R. Ford и авианосец USS Dwight D. Eisenhower, а также восемь кораблей сопровождения.

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