МИД РФ заявил, что США еще не запрашивали агреман для нового посла в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Соединенные Штаты еще не запрашивали агреман для нового посла США в Москве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас нет представления на этот счет, но это их вопрос", – передает ТАСС слова замминистра.

При этом Москва и Вашингтон продолжают обмениваться сигналами на рабочем уровне. В частности, в ходе визита в Москву директора офиса по России Госдепа США Питера Андреоли, стороны обсудили не только вопросы функционирования посольств, указал представитель российского МИД.

Несмотря на это, есть определенная пауза в диалоге и в личных встречах. По словам Рябкова, это произошло после контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, которые состоялись 25 сентября в Нью-Йорке.

Также замглавы МИД посоветовал операторам рынка не искать в его словах подтверждение углубления геополитических рисков, а идти и "заниматься тем, чем они занимались, когда индексы Московской биржи росли".

"Геополитических рисков сейчас не больше, чем раньше. Они находятся на плато", – резюмировал Рябков.

Ранее США выдали агреман на назначение нового чрезвычайного и полномочного посла России в стране Александра Дарчиева, затем он прибыл в Соединенные Штаты. По его словам, Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поставили задачу восстановить межгосударственные связи и нормализовать работу диппредставительств.

