Посол США Линн Трейси завершает работу в России

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Американский посол в России Линн Трейси завершает свою работу и уезжает из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии США в РФ.

В дипмиссии выразили признательность американскому послу за ее вклад, который основан на "последовательной дипломатии, глубоком уважении к русской культуре и преданном служении народу США". В организации отметили, что работу Трейси отличала открытость, честность и вера в то, что даже в сложные времена важен осмысленный диалог.

По словам самой Трейси, она гордится тем, что представляла США в РФ в такое трудное время. Она выразила уверенность, что ее коллеги продолжат деятельность по улучшению взаимоотношений двух стран и поддержанию связей с российским народом.

"Меня вдохновили встречи с россиянами, которые любят свою страну и каждый день работают ради лучшего будущего", – добавила американский посол.

В марте директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Дарчиев был назначен на должность посла России в США. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Также он будет выполнять обязанности постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне.

