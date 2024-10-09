В Татарстане разработали законопроект об аресте имущества релокантов

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В Госсовете Татарстана предложили накладывать арест на имущество релокантов при рассмотрении дел за административные правонарушения, сообщается на сайте парламента республики.

Решение обратиться в Госдуму с соответствующей инициативой приняли депутаты Госсовета.

Как отметил председатель комитета по законности и правопорядку парламента Татарстана Александр Чубаров, проектом предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего правонарушение за пределами страны, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против российских интересов.

При этом арест имущества предлагается применять для недопущения уклонения от ответственности.

Между тем комиссия ГД по противодействию иностранному вмешательству в дела России занимается подготовкой мер, которые могли бы дополнительно ограничить возможность заработка для уехавших из страны артистов и писателей. Об этом ранее рассказал глава комиссии Василий Пискарев. По его словам, речь идет о доходах от произведений "беглых" деятелей культуры, которые "продолжают поливать грязью Россию".

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все враги России из числа релокантов должны оставаться за рубежом. При этом, по его мнению, прочие покинувшие страну россияне могут вернуться на Родину.