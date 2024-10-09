09 октября, 14:35Политика
Матвиенко обратилась к Росрыболовству с просьбой уважительно относиться к сенаторам
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к руководителю Росрыболовства Илье Шестакову с просьбой о более уважительном отношении к сенаторам и соблюдении договоренностей, сообщает ТАСС.
В ходе пленарного заседания Совфеда Матвиенко подчеркнула, что Росрыболовство играет ключевую роль в развитии отрасли. Она отметила, что все положительные результаты, такие как хороший улов и успешная работа рыбаков, должны быть заслугой Росрыболовства. Однако, по ее словам, проблемы также должны быть отнесены на счет этого ведомства.
Спикер призвала главу Росрыболовства научиться внимательно слушать и слышать представителей рыбной отрасли и губернаторов. Она подчеркнула важность уважительного и конструктивного диалога между сторонами.
"Вы меня извините, вы занимаете, конечно, важную должность, но вы ведете диалог с сенаторами, представителями всех регионов России, и вы должны более уважительно относиться к их мнению. И если мы до чего-то договариваемся, то надо это реализовывать", – обратилась Матвиенко к Шестакову.
В случаях нарушения договоренности, как отметила председатель, приходится использовать другие инструменты парламентского контроля и взаимодействия.
Ранее на одном из пленарных заседаний Матвиенко поручила сенаторам подготовить письмо с указанием на недопустимости подхода Росрыболовства, который не учитывает предложения сенаторов и регионов при утверждении программ, затрагивающих интересы субъектов России.
Решение было после того, как сенатор от ЯНАО Владимир Пушкарев сообщил, что в декабре 2022 года Владимир Путин поручил правительству совместно с Росрыболовством, правительством ЯНАО, ХМАО-Югры и Российской академией наук разработать и реализовать комплексную программу восстановления ценных сиговых видов рыб реки Обь, которые оказались на грани исчезновения из-за резкого снижения популяции.
Однако Росрыболовство утвердило программу без учета позиции правительства ЯНАО и критических замечаний РАН. По словам Пушкарева, в такой редакции достижение целей программы невозможно.
Между тем надзорные органы проведут проверку по факту обнаружения большого количества мертвой кеты в Тернейском районе Приморского края. В местных телеграм-каналах распространилось видео, на котором видно, как большое количество мертвой рыбы вытаскивают из реки. По данным очевидцев, местный рыбозавод якобы выловил тралом несколько тонн кеты, после чего выбросил ее.
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