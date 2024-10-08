В Приморье организована проверка из-за большого количества мертвой кеты

Видео: телеграм-канал Рыбаки ДВ | рыбалка на Дальнем Востоке

Надзорные органы проведут проверку по факту обнаружения большого количества мертвой кеты в Тернейском районе Приморского края, сообщает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов региона в своем телеграм-канале

Ранее в местных телеграм-каналах распространилось видео, на котором видно, как большое количество мертвой рыбы вытаскивают из реки. По данным очевидцев, местный рыбозавод якобы выловил тралом несколько тонн кеты, после чего выбросил ее.

"По факту случившегося организована выездная проверка в Тернейский муниципальный округ во главе с руководителем Приморского филиала ФГБУ "Главрыбвод", – пояснило ведомство.

Ранее Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока на 17,4 миллиарда рублей. В суде отметили, что речь также идет о бизнесмене Дмитрии Дремлюге.

Он и ряд других физических и юридических лиц нанесли ущерб водным биологическим ресурсам. "Крабовый король" Олег Кан и Дремлюга задолжали казне сотни миллиардов рублей за незаконный вылов морепродуктов, в том числе крабов на Дальнем Востоке.