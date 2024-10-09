Но Гван Чхоль назначен министром обороны Северной Кореи

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Новым министром обороны Северной Кореи стал Но Гван Чхоль, сообщает Life.ru со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

На прошедшей 11-й сессии Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 14-го созыва произошли перестановки в правительстве государства. Так, Ли Ман Су занял пост министра государственного контроля над строительством, а Ким Сон Бин возглавил Государственный комитет по науке и технике.

Ранее пограничным войскам КНДР передали 250 установок баллистических ракет. Северокорейский лидер Ким Чен Ын обратил внимание на значимость укрепления оборонного комплекса. Все установки выпускались на предприятиях КНДР.