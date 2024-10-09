Axios: Байден 9 октября обсудит с Нетаньяху ответ Израиля Ирану

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Президент США Джо Байден 9 октября намерен обсудить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху планы Израиля нанести ответный удар по Ирану. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Один из собеседников портала заявил, что Вашингтон хочет использовать телефонный звонок между лидерами стран для того, чтобы "попытаться ограничить ответные действия Израиля". Отмечается, что американская сторона хочет также убедиться в том, что израильская армия нанесет удары по значимым целям в Иране, не прибегнув к непропорциональным мерам.

При этом, по данным израильских чиновников, 8 октября Нетаньяху в течение нескольких часов совещался о масштабах и сроках израильского ответа со старшими министрами и главами военных и разведывательных служб Израиля, пытаясь принять решение о масштабах и сроках ответа.

Ранее сообщалось, что 9 октября также встретятся шеф Пентагона США Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Галант ранее сообщал американским СМИ, что Израиль рассматривает все варианты ответа на ракетную атаку Ирана, в том числе нанесение ударов по ядерным объектам исламской республики.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Тогда по еврейскому государству было выпущено около 180 ракет. По словам Корпуса стражей исламской революции (КСИР), атака стала ответа на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана. Баллистические ракеты были выпущены "по важным военным целям и объектам сферы безопасности".