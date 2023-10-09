МИД не рассчитывает на позитивные оценки Западом выборов президента РФ

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В министерстве иностранных дел не ожидают позитивных оценок западных стран предстоящих выборов президента России. Об этом заявил спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, пишет ТАСС.

"Как бы мы хорошо ни организовали выборы, какие бы международные наблюдатели ни присутствовали бы на выборах и что бы ни писали, все равно они напишут гадости, напишут так, как это устраивает их", – считает дипломат.

По его мнению, России нужно противодействовать работе по дискредитации и срыву выборного процесса, однако замыкаться на этом не стоит. Нужно позитивно настроить международных наблюдателей, которые действительно хотят показать объективную картину происходящего, указал представитель МИД.

"Мы ведь сами – сама страна, сами люди – заинтересованы в том, чтобы все выборы эти, любые выборы проходили честно и прозрачно, чтобы мы сами были удовлетворены от этого", – заключил Аскальдович.

Ранее в Совфеде сообщали, что, вероятно, дату президентских выборов объявят уже в декабре. По словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрея Климова, "Единая Россия" готова к участию Владимира Путина в избирательной кампании, так как он является основателем партии и политическим лидером.

Сам Путин заявлял, что ему еще рано отвечать на вопросы по поводу выборов, отложив этот вопрос до конца 2023 года.

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