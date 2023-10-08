Совфед, вероятно, объявит в декабре дату президентских выборов в РФ – сенатор Климов

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Совет Федерации, вероятно, объявит дату президентских выборов в РФ в декабре, партия "Единая Россия" настроена участвовать в кампании соответствующим образом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрея Климова.

"Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре. Ну и по Конституции, собственно, тоже, о чем недавно упоминал президент. Когда стартует избирательная кампания, за ней следует соответствующая процедура", – сказал Климов.

Он добавил, что Владимир Путин является основателем "Единой России" и политическим лидером. В связи с этим партия готова к соответствующему участию в избирательной кампании. Он подчеркнул, что сам Путин заявлял, что ему еще рано отвечать на вопросы по поводу выборов.

Ранее Владимир Путин отложил разговор о своем участии в выборах президента до конца года. По его словам, в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов в конце года, тогда можно будет говорить об участии в них.

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