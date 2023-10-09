Посол Антонов заявил, что США продолжают поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру

Фото: телеграм-канал "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Американские власти тормозят вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и продолжают поддерживать военную ядерную инфраструктуру страны. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводит телеграм-канал российского диппредставительства.

"Свыше 25 лет Вашингтон тормозит процесс вступления Договора в силу, отказываясь его ратифицировать. На словах декларируя свою приверженность мораторию на взрывные ядерные тесты, администрация продолжает поддерживать военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности", – заявил он.

Антонов отметил, что критика позиции России по ДВЗЯИ со стороны Госдепа США является очередным проявлением политики Вашингтона, основанной на принципе "что позволено США, не позволено другим странам".

По его мнению, США не может читать остальным нравоучения по поводу запрета на ядерные испытания. Он напомнил, что Москва ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году, и заявил, что большая часть международного сообщества вместе с Россией более четверти века ожидали, что США последуют этому примеру.

"Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо", – резюмирует посол.

Ранее Владимир Путин заявил, что Российская Федерация может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, так как Соединенные Штаты Америки сами до сих пор его не ратифицировали, несмотря на подписание. Глава государства добавил, что теоретически отзыва ратификации достаточно для возобновления ядерные испытания.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что совет Государственной думы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.