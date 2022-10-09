Байден и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине

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Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине и энергетический кризис. Об этом сообщает Белый дом.

Они заявили о необходимости прекращения боевых действий на украинской территории. Представители двух стран также подтвердили свои намерения продолжать оказывать помощь Киеву в сфере экономики и безопасности.

Кроме того, Байден и Шольц обсудили "последние события на мировых рынках энергоресурсов и важность обеспечения стабильных и доступных по цене поставок".

Ранее Байден заявил, что впервые после холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Он напомнил, что последний раз с "перспективой Армагеддона" Земля сталкивалась в 1962 году.

В нынешней эскалации американский лидер обвинил российское руководство.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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