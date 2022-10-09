ВС РФ нанесли удар по скоплению украинских войск у Кременной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вооруженные силы России ударили по скоплению украинских войск в районе Кременной. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства стал свидетелем работы разведки группировки "Отважные", которая обнаружила скопление ВСУ. Отмечается, что войска осуществили атаку из реактивной системы залпового огня "Град".

В результате удара были повреждены машины ВСУ, вражеская армия также понесла потери в личном составе.

"Они (украинские войска. – Прим. ред.) пытаются накапливаться для удара по Кременной. Действуют малыми группами, прощупывают оборону. Мы ведем наблюдение днем и ночью, ожидая удара", – сообщил разведчик ВС РФ.

Он также добавил, что российские военнослужащие запрашивают поддержку артиллерии, когда обнаруживают подобное сосредоточение сил противника.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России пресекли наступление украинских войск на краснолиманском направлении в ДНР. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили свыше 30 военнослужащих украинской армии, когда они пытались форсировать реку Жеребец.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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