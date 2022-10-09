ВКС РФ нанесли удары по базе иностранных наемников на острове Хортица

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В Минобороны сообщили, что российская армия ударила по "Иностранному легиону" на острове Хортица, а также атаковала бригаду спецназначения "Барс" МВД Украины в районе Запорожья.

"Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" на острове Хортица и бригады специального назначения "Барс" МВД Украины в районе города Запорожье", – рассказали в министерстве.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России пресекли наступление украинских войск на краснолиманском направлении в ДНР. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили свыше 30 военнослужащих украинской армии, когда они пытались форсировать реку Жеребец.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ отбили атаки ВСУ в нескольких населенных пунктах на луганском направлении

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