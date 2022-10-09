В МИД Украины сообщили о вызове посла в Белоруссии из-за "планов атаковать республику"

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

В МИД Белоруссии вызвали посла Украины в республике Игоря Кизима, которому вручили ноту о планах Киеву нанести удары по стране. Об этом сообщается на сайте украинского министерства иностранных дел.

По данным МИД, в документе говорится о планах Киева нанести удар по территории Белоруссии. В министерстве заявили, что указанная информация не соответствует действительности и отвергли "очередные инcинуации белорусского режима".

"Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины", – говорится в сообщении.

Министерство призвало граждан Белоруссии не поддаваться на провокации. Там отметили, что Украина никогда не посягала на чужие территории, придерживалась норм и принципов международного права и Устава ООН.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика принимает участие в спецоперации на Украине. Вместе с тем он подчеркнул, что Минск никого не убивает и никуда не посылает своих военных. Среди основных задач страны в спецоперации лидер Белоруссии назвал недопущение распространения конфликта на территорию республики.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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