В Белоруссии заявили, что Минск не оставит без ответа отъем имущества на Украине

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Минск готов обратиться в суды для возврата отнятой на Украине собственности, если это потребуется, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Так он прокомментировал сообщения СМИ, в которых утверждалось, что Киев конфисковал и национализировал собственность Белоруссии и России на 1 миллиард долларов.

Он отметил, что в Минске провели тщательный анализ всего белорусского имущества, находящегося на Украине. По словам Макея, в настоящее время на украинской территории находятся около 7 тысяч белорусских железнодорожных вагонов общей стоимостью 355 миллионов долларов, а также ряд другого имущества.

"Этот анализ у нас зафиксирован, мы будем отслеживать ситуацию. Аналогичные действия мы предпримем, если подобные события будут проходить и в других странах. Конечно же, мы не оставим это без ответа. <...> В зависимости от развития ситуации в будущем, мы, естественно, будем учитывать это в нашей политике. Но это абсолютно недопустимо", – сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Белоруссия вводит временный запрет на вывоз из страны ряда промышленных товаров, включая автомобили, железнодорожные вагоны, мотоциклы, летательные аппараты, оборудование для отопления, сельского и лесного хозяйства, медицинские изделия.