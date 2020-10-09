Армения и Азербайджан примут участие в консультациях в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана примут участие в консультациях в Москве, которые состоятся в пятницу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и отметила, что идет активная подготовка к мероприятию.

"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве", – пояснила она.

Ранее Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в столицу России для консультаций. Президент РФ планирует обсудить вопросы обмена пленными и телами погибших в ходе нагорнокарабахского конфликта.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.

Позже Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечалось, что она будет в них участвовать при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.