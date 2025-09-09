Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала интервью бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы изданию Corriere della Sera, в котором тот рассказал о своем побеге из Украины.

В сентябре украинское правительство запретило экс-дипломатам Украины выезжать за территорию страны. Беседуя с журналистами, Кулеба пояснил, что это связано с тем, что украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение не хотят, чтобы чиновники за границей говорили вещи, которые могут противоречить линии Киева.

В связи с этим, признался Кулеба, ему пришлось буквально бежать из страны, "как вору ночью". Он также раскритиковал "советский образ мыслей", который, по его словам, царит во властных структурах Украины.

"То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме", – прокомментировала заявления Кулебы Захарова.

Вместе с тем дипломат назвала подобные слова экс-главы МИД Украины показательными. Захарова отметила, что создание демократии по ультралиберальному образцу привело к возникновению на Украине диктатуры, а "строители демократии", не дождавшись желаемых результатов, разбежались по "зарубежным кормушкам".

Ранее Кулеба заявлял, что Киев в случае заключения сделки с Владимиром Путиным может остаться без военной помощи, которую предоставляет Евросоюз.

В декабре прошлого года стало известно, что Кулеба был назначен старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера при Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.

Там Кулебу называют одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения, всемирным поборником демократии, свободы и стойкости и ведущим архитектором внешней и политики безопасности Украины.