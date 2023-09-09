Пашинян заявил о готовности к переговорам по деэскалации с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов к переговорам по деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана (Ильхамом Алиевым. – Прим. ред.), направленные на снижение напряженности", – говорится в сообщении.

Между тем в конце августа стало известно, что Ереван передал Баку новые предложения по подписанию мирного соглашения в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Тогда Пашинян отмечал, что Армения привержена мирной повестке.

До этого зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что российская сторона делает все возможное для того, чтобы нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией и улучшить гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе.



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