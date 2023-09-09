Рогов рассказал, что ВС РФ подбили второй Challenger 2 в Запорожской области

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Второй танк Великобритании Challenger 2 в Запорожской области был подбит с одного выстрела российским противотанковым ракетным комплексом "Корнет". Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

"На британские танки объявлена охота, их участь незавидна. Они также хорошо горят, как и остальная западная техника, переданная украинским нацистам", – заявил Рогов.

Предварительно установлено, что танк Challenger 2 подбили бойцы из 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск РФ.

Впервые российским войскам удалось устранить танк Challenger 2 в зоне специальной военной операции РФ на Украине 5 сентября.

В Сети появилось видео, которое сняли в районе села Работино Запорожской области. На кадрах был виден горящий британский танк 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Впоследствии врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные уничтожили два британских танка Challenger на территории области. По его данным, в настоящее время четыре британских танка находятся под Степногорском, а еще два – в Орехове.

В свою очередь, начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс заявил, что испытал сильные эмоции, увидев уничтоженный танк Challenger 2 в зоне СВО. По его словам, британские военные испытывают сильную эмоциональную привязанность к своей технике.

ВС РФ впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в зоне СВО