09 сентября, 15:49Политика
Рогов рассказал, что ВС РФ подбили второй Challenger 2 в Запорожской области
Фото: Pool via AP/Ben Birchall
Второй танк Великобритании Challenger 2 в Запорожской области был подбит с одного выстрела российским противотанковым ракетным комплексом "Корнет". Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
"На британские танки объявлена охота, их участь незавидна. Они также хорошо горят, как и остальная западная техника, переданная украинским нацистам", – заявил Рогов.
Предварительно установлено, что танк Challenger 2 подбили бойцы из 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск РФ.
Впервые российским войскам удалось устранить танк Challenger 2 в зоне специальной военной операции РФ на Украине 5 сентября.
В Сети появилось видео, которое сняли в районе села Работино Запорожской области. На кадрах был виден горящий британский танк 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.
Впоследствии врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные уничтожили два британских танка Challenger на территории области. По его данным, в настоящее время четыре британских танка находятся под Степногорском, а еще два – в Орехове.
В свою очередь, начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс заявил, что испытал сильные эмоции, увидев уничтоженный танк Challenger 2 в зоне СВО. По его словам, британские военные испытывают сильную эмоциональную привязанность к своей технике.
ВС РФ впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в зоне СВО
Читайте также