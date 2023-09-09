США не готовы говорить о включении темы Украины в коммюнике по итогам G20 – Белый дом

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США не готовы говорить о возможном включении упоминания Украины в совместное коммюнике по итогам саммита Группы двадцати (G20) в Индии, так как это будет сложнее сделать, чем в формате G7. Об этом заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер.

"Не хочу забегать вперед продолжающихся обсуждений по существу всего этого, но скажу, что это всегда более сложный формат, чем, например, G7", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты хотели бы видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии. По мнению советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, украинский лидер "без отдыха" вовлекает лидеров государств мира в разговоры о принципах "длительного мира".

Российскую делегацию на саммите G20 по поручению Владимира Путина будет возглавлять министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В МИД РФ также ожидают, что в итоговой декларации к саммиту G20 будут отображены вопросы о расчетах в национальных валютах.

В Индии заявили, что РФ на саммите G20 может представить Лавров