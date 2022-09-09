МИД РФ рассматривает возможность введения виз для украинцев

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Россия обсуждает вопрос о введении виз для граждан Украины, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный", – передает РИА Новости его слова.

Замглавы МИД отметил, что меры необязательно будут зеркальными во избежание возникновения сложностей при въезде в РФ для желающих покинуть Украину или зону боевых действий. "Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве", – добавил Руденко.

Он уточнил, что в обсуждении визового вопроса для Украины участвуют консульский департамент МИД, пограничная служба, МВД и другие ведомства.

В июле Украина приняла решение о введении визового режима для россиян. При этом депутаты Госдумы РФ заявили об отсутствии необходимости симметричных мер. Так, сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что России не стоит принимать ответные меры на введение Украиной виз. Он назвал украинский народ братским для россиян.

Отношения России и Украины осложнились, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

