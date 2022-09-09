Небензя потребовал доказательств о закупках РФ оружия у Ирана и КНДР

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Постпред России при ООН Василий Небензя попросил представителей США и Великобритании привести доказательства того, что Россия закупает вооружения у КНДР и Ирана, передает РИА Новости.

"Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета безопасности", – сказал Небензя.

Ранее экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что военная помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву, приведет к затягиванию конфликта, из-за чего Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра.

По его словам, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется "непоправимым".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

