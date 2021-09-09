На Украине объяснили, чем важна для Зеленского встреча с Путиным

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Украинский политолог Руслан Бортник объяснил, чем важна для президента Украины Владимира Зеленского встреча с его коллегой Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш".

По мнению эксперта, переговоры необходимы действующему главе государства для возможности переизбрания на второй срок. В то же время Бортник отметил, что для Путина данная встреча является бессмысленной.

"Самая банальная причина – это демонстрировать успехи в мирном урегулировании. <...> Тема, по которой сегодня тупик, "оживет" немного для Владимира Александровича", – объяснил политолог.

По мнению специалиста, без нормализации отношений с Россией Зеленский не сможет переизбраться на второй срок. Он обратил внимание, что без налаживания диалога с Москвой переизбраться на новый срок до этого не получилось у экс-президента Петра Порошенко.

Бортник также отметил, что Россия не имеет возможности продвинуть своего кандидата на украинских президентских выборах. При этом существуют ключевые моменты, посредством которых Москва может влиять на ситуацию в Украине.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал условие, при котором может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его мнению, необходимо определить список вопросов, которые будут обсуждать лидеры стран в ходе диалога. Он пояснил, что встреча глав государств должна иметь некое содержание.

В свою очередь, Киев настаивает на обсуждении вопросов, которые в Москве считают бессмысленными, продолжил сенатор. В их числе – вопрос о принадлежности Крыма, добавил Пушков.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть предметом переговоров Путина и Зеленского. По этой причине стороны пока не могут продвинуться в вопросе возможной встречи лидеров.