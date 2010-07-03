Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга

17:55
17:55
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Фото: ТАСС/Роман Пименов
Врио губернатора Санкт-Петербурга, самовыдвиженец Александр Беглов побеждает на выборах главы города по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в петербургской избирательной комиссии.
"Все протоколы участковых избирательных комиссий, расположенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях, введены в систему ГАС "Выборы", – уточнил представитель избиркома. Он добавил, что число избирателей, принявших участие в выборах, составляет 1 миллион 146 тысяч 643 человека, или 30,06%.
По данным петербургской избирательной комиссии, Беглов получил 64,45% голосов избирателей. Надежда Тихонова от "Справедливой России" заручилась поддержкой 16,84% голосовавших, а Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набрал 16,01%.
Также отмечается, что 402 петербуржца голосовали на выборах губернатора на "цифровых участках" в Москве.
Данные обработки протоколов по муниципальным выборам представители петербургского избиркома пообещали сообщить, но "не сегодня". При этом петербургские отделения "Справедливой России" и "Яблока" потребовали как можно быстрее ввести в ГАС "Выборы" протоколы по муниципальным выборам, чтобы избежать фальсификаций.
В Единый день голосования – 8 сентября – выборы разного уровня проходили в 85 российских регионах. В этот день состоялись выборы в 13 заксобраний. Кроме того, 16 субъектах РФ избирали губернаторов, а в 22 административных центрах – городские думы.
Ранее сообщалось, что окончательная средняя явка на выборах составила 41,2%. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, это на 3,5% выше явки во время прошлогодних выборов.
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