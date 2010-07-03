Стали известны предварительные результаты выборов губернатора в Петербурге

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов занимает первое место на выборах главы города после обработки 70,67% протоколов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК России.

Сообщается, что самовыдвиженец Беглов набирает 64,11% голосов, Надежда Тихонова из партии "Справедливая Россия" – 17,22%, Михаил Амосов ("Гражданская платформа") – 15,98%.

Отмечается, что по данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, явка на выборах губернатора на 18:00 по московскому времени составила 23,69%.

Ранее Сергей Собянин прокомментировал предварительные результаты выборов в Мосгордуму. Мэр столицы отметил, что прошедшее голосование стало самым эмоциональным и реально конкурентным за всю историю.