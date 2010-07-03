Актер сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае

Фото: кадр из телесериала "Реальные пацаны"

Актер сериала "Реальные пацаны" Армен Бежанян, возглавляющий компанию в сфере лесоводства, был избран депутатом городской думы в Пермском крае. Об этом сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.

"Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО "Главное осинское лесное хозяйство" Армен Бежанян", – рассказали представители избирательной комиссии по Пермскому краю. Уточняется, что Бежанян был выдвинут от партии "Единая Россия".

Как напомнили в региональном избиркоме, в 2013 году Бежанян уже баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016-м пытался попасть в Земское собрание Осинского района. Однако в обоих случаях он не смог набрать необходимого количества голосов.

В избирательной комиссии по Пермскому краю отметили, что на прошедших 8 сентября выборах был сформирован состав первого созыва Осинской городской думы, появившейся после объединения двух муниципальных образований – города Осы и Осинского района – в Осинский городской округ. По итогам голосования Бежанян набрал 197 голосов, или 47,58%.

Ранее сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов положительно оценил итоги выборов 8 сентября для коммунистической партии. По словам политика, КПРФ "удвоила–утроила" свои результаты и "укоренилась в общественном настроении".

8 сентября – в Единый день голосования – выборы разного уровня прошли в 85 российских регионах. В этот день состоялись выборы в 13 заксобраний. Кроме того, 16 субъектах РФ избирали губернаторов, а в 22 административных центрах – городские думы. В минувшее воскресенье также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Окончательная средняя явка на выборах этого года составила 41,2%.