Актер сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае

16:27
16:27
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Фото: кадр из телесериала "Реальные пацаны"
Актер сериала "Реальные пацаны" Армен Бежанян, возглавляющий компанию в сфере лесоводства, был избран депутатом городской думы в Пермском крае. Об этом сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО "Главное осинское лесное хозяйство" Армен Бежанян", – рассказали представители избирательной комиссии по Пермскому краю. Уточняется, что Бежанян был выдвинут от партии "Единая Россия".
Как напомнили в региональном избиркоме, в 2013 году Бежанян уже баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016-м пытался попасть в Земское собрание Осинского района. Однако в обоих случаях он не смог набрать необходимого количества голосов.
В избирательной комиссии по Пермскому краю отметили, что на прошедших 8 сентября выборах был сформирован состав первого созыва Осинской городской думы, появившейся после объединения двух муниципальных образований – города Осы и Осинского района – в Осинский городской округ. По итогам голосования Бежанян набрал 197 голосов, или 47,58%.
Ранее сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов положительно оценил итоги выборов 8 сентября для коммунистической партии. По словам политика, КПРФ "удвоила–утроила" свои результаты и "укоренилась в общественном настроении".
8 сентября – в Единый день голосования – выборы разного уровня прошли в 85 российских регионах. В этот день состоялись выборы в 13 заксобраний. Кроме того, 16 субъектах РФ избирали губернаторов, а в 22 административных центрах – городские думы. В минувшее воскресенье также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Окончательная средняя явка на выборах этого года составила 41,2%.
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