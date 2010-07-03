Зюганов оценил результаты КПРФ на выборах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов положительно оценил результаты партии на выборах, которые проходили 8 сентября. По итогам выборов КПРФ улучшила свои результаты и укоренилась в общественном настроении, заявил политик.

"Мы все делали, чтобы эти выборы провести гласно и достойно", – подчеркнул Зюганов. По его словам, команда КПРФ работала по всей стране "от Мурманска до Ставрополья и республик Северного Кавказа".

"Мы везде удвоили–утроили свои результаты, что бы вам ни говорили. В ближайшее время получите протокол. Мы укоренились в общественном настроении", – заверил лидер коммунистической партии. Зюганов назвал результаты выборов "хорошей основой для дальнейшего шага вперед по выводу страны из кризиса", передает РИА Новости.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в свою очередь отметил, что кандидаты от КПРФ заняли уверенное второе место во многих регионах страны.

8 сентября – в Единый день голосования – выборы разного уровня проходили в 85 российских регионах. В их числе – выборы в 13 заксобраний и прямые выборы депутатов 21 городской думы.

Ранее сообщалось, что окончательная средняя явка на выборах этого года составила 41,2%. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, это на 3,5% выше явки во время предыдущих выборов. По ее словам, явка в Единый день голосования в 2018 году была на уровне 37,6%.