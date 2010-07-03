Зюганов оценил результаты КПРФ на выборах

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов положительно оценил результаты партии на выборах, которые проходили 8 сентября. По итогам выборов КПРФ улучшила свои результаты и укоренилась в общественном настроении, заявил политик.
"Мы все делали, чтобы эти выборы провести гласно и достойно", – подчеркнул Зюганов. По его словам, команда КПРФ работала по всей стране "от Мурманска до Ставрополья и республик Северного Кавказа".
"Мы везде удвоили–утроили свои результаты, что бы вам ни говорили. В ближайшее время получите протокол. Мы укоренились в общественном настроении", – заверил лидер коммунистической партии. Зюганов назвал результаты выборов "хорошей основой для дальнейшего шага вперед по выводу страны из кризиса", передает РИА Новости.
Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в свою очередь отметил, что кандидаты от КПРФ заняли уверенное второе место во многих регионах страны.
8 сентября – в Единый день голосования – выборы разного уровня проходили в 85 российских регионах. В их числе – выборы в 13 заксобраний и прямые выборы депутатов 21 городской думы.
Ранее сообщалось, что окончательная средняя явка на выборах этого года составила 41,2%. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, это на 3,5% выше явки во время предыдущих выборов. По ее словам, явка в Единый день голосования в 2018 году была на уровне 37,6%.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: