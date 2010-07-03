"Умное голосование" не повлияло на победу справороссов на выборах в Мосгордуму – Миронов

13:55
13:55
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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что на победу кандидатов от его партии в выборах в Мосгордуму система так называемого умного голосования не повлияла.
"Наши кандидаты без всякого умного голосования, без подсказки некоторых товарищей, вели очень активную кампанию. То, что их включили в список – попытка примазаться к протестному голосованию, которое было налицо. Я считаю, что это был PR-ход, потому что, заранее видя сильных кандидатов, которые на протестном голосовании имели очень большие шансы, их взяли и включили в этот список", – цитирует ТАСС Миронова.
"Справедливая Россия" может рассчитывать на три мандата в Мосгордуме. От "СР" победили Александр Соловьев (3-й округ), Михаил Тимонов (16-й округ) и Магомет Яндиев (45-й округ). Окончательные итоги утвердят окружные избиркомы.
Ранее сообщалось, что итоговая явка на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,77 процента. 25 мест в парламенте получили самовыдвиженцы, поддержанные "Единой Россией". КПРФ получили 13 мест. "Яблоко" – четыре места.
По словам экспертов, серьезных нарушений во время выборов не зафиксировали.
В Москве впервые провели эксперимент по электронному голосованию.
В Единый день голосования выборы разного уровня прошли в 85 регионах страны. Все временно исполняющие обязанности и действующие губернаторы, кто участвовал в выборах глав регионов, побеждают. Среди них – самовыдвиженец Александр Беглов в Санкт-Петербурге. Кроме того, победили на выборах трое действующих губернаторов в Волгоградской и в Вологодской областях, а также в Ставропольском крае.
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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