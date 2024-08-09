09 августа, 07:45Политика
Три дрона и три безэкипажных катера Украины уничтожены в Севастополе
Фото: Министерство обороны РФ
Три украинских дрона и три безэкипажных катера удалось ликвидировать в Севастополе, рассказал глава города Михаил Развожаев.
"В Севастополе силы ЧФ, ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку ВСУ", – говорится в его телеграм-канале.
При этом в городе не зафиксировали каких-либо повреждений гражданских объектов.
В ночь на 9 августа над акваторией Севастополя была, предварительно, сбита ракета "Нептун". Развожаев предупредил о сохранении опасности применения БПЛА со стороны ВСУ.
До этого массированная атака на Севастополь была отражена в ночь на 2 августа. Тогда на город упали части сбитых ракет, а также фрагменты уничтоженных беспилотников.
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